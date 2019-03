Ministro da Segurança Social admitiu revisão da fórmula de atualização das pensões. Crescimento económico inferior a 2% nos próximos anos pode congelar valores.

Na quarta-feira, o ministro da Segurança Social admitiu a revisão da fórmula de cálculo do aumento anual das pensões, seguindo uma recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Vieira da Silva reconheceu que no modelo atual há "pensões que estão condenadas a nunca ter aumentos".



Com os níveis de crescimento económico esperados para os próximos anos (menos de 2%), os aumentos nominais das pensões ficam seriamente comprometidos.



