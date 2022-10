As mais lidas

ERSE propõe aumento de 1,1% nos preços da luz no mercado regulado em janeiro de 2023

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta segunda-feira que em janeiro de 2023 os consumidores de energia elétrica que ainda se encontram no mercado regulado -- cerca de 930 mil famílias -- deverão sentir um aumento aumento médio de 1,1% nas suas contas da luz, face às faturas de dezembro.







Traduzindo para euros, numa fatura média mensal de 96,01 euros (casal com dois filhos, potência contratada de 6,9 kVA e consumo de 5000 kWh/ano), o aumento entre o valor pago em dezembro de 2022 e janeiro de 2023 será de 1,40 euros, aponta a ERSE.Já a nível da variação média anual das tarifas transitórias de venda a clientes finais em baixa tensão nornal (BTN) será de 2,8%.Esta é a proposta tarifária que o regulador é obrigado a entregar em meados de outubro para o próximo ano, cuja versão final será depois apresentada a 15 de dezembro, depois de aprovada pelo Conselho Tarifário.Ao longo de 2022, os preços da tarifa de energia no mercado regulado (cerca de 6,5% do consumo total e de 927 mil clientes) foram atualizados em abril de 2022, revistos de novo em julho e também a 1 de outubro.