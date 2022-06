Empresas em Portugal esperam ano e meio por apoios do Estado

Existem empresas que estão há um ano e meio à espera do pagamento de apoios do Estado, estando ameaçadas pela falta de liquidez que advém desta situação, avança o Jornal de Notícias, esta sexta-feira.





O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, afirmou que esta demora no pagamento é bastante frequente e avança que se nada for feito o país arrisca-se a perder uma avalanche de fundos europeus no âmbito do programa Portugal 2020.Segundo um inquérito realizado, no início deste ano, pela Associação dos Consultores de Investimento e Inovação, uma em cada cinco empresas que concorreram a fundos europeus do programa Portugal 2020 tiveram experiências más ou muito más com o processo de submissão de candidaturas. Apenas 4% receberam reembolsos dentro dos prazos, contra 60% que garantiu que os prazos não foram cumpridos.Em resposta ao jornal, o Ministério da Economia não esclareceu as razões dos atrasos nem se vai reforçar meios.