CEO da empresa Hyper Social publica fotografia a chorar e é criticado

O CEO da HyperSocial, empresa especializada em otimizar publicações no LinkedIn, está a enfrentar várias críticas depois de ter partilhado uma selfie a chorar na plataforma, que ilustrava um texto sobre o despedimento de alguns funcionários.



"Esta será a coisa mais vulnerável que vou partilhar", disse Braden Wallake, no LinkedIn, no dia 9 de agosto. E acrescentou: "(…) só quero que as pessoas vejam, que nem todos os CEO por aí são insensíveis e não se importam quando têm de despedir pessoas. Tenho certeza de que existem centenas e milhares de outros como eu."



Apesar de a publicação se ter tornado viral em menos de um dia, também levantou críticas e debate nas redes sociais. Alguns celebraram a vulnerabilidade do CEO e outros classificaram a publicação como constrangedora e centrada apenas na sua experiência.



Wallake explicou à plataforma online Motherboard que decidiu fazer a publicação depois dos funcionários terem sido despedidos, para mostrar as dificuldades emocionais que os empresários enfrentam.



"Estava sentado aqui na minha mesa, meio a chorar e decidi fazer a partilha porque vi no LinkedIn recentemente muito sobre como os empresários e CEOs são horríveis por despedir os seus funcionários e que eles despedem funcionários enquanto estão a comprar a sua terceira casa nas Bahamas ou outro lugar", afirmou, citado pela plataforma.



O CEO, que soma mais de 33 mil seguidores no LinkedIn, afirmou que tentou fazer sacrifícios antes de decidir demitir os seus funcionários, através, por exemplo, da redução do seu próprio salário. Confessou ainda à plataforma que não queria passar a imagem de que a sua experiência tinha sido mais difícil do que a dos seus funcionários. No entanto, diz acreditar na transparência e queria partilhar as dificuldades dos pequenos empresários.



Wallake acabou por admitiu que também achava a fotografia constrangedora, mas ficou contente por saber que outros empresários mostraram vontade de contratar alguns dos funcionários demitidos da sua empresa nos comentários da publicação.