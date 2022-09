Com a subida do custo de vida, o objetivo é ajudar os funcionários durante três meses de inverno.

Empresa no Reino Unido vai distribuir comida grátis a 88 mil funcionários

Uma das maiores lojas de retalho, do Reino Unido, planeia oferecer comida a 88 mil dos seus funcionários, durante o inverno, para ajudá-los a lidar com o aumento do custo de vida.