O Ministério da Segurança Social está a colocar em risco o pagamento futuro das pensões devido à concentração do investimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) em dívida pública portuguesa: segundo o parecer do Tribunal de Contas (TdC) à Conta Geral do Estado de 2017, do património total de 15,76 mil milhões de euros, o FEFSS, responsável pela gestão das verbas destinadas ao pagamento futuro das pensões tem mais de 11,4 mil milhões de euros, correspondentes a 72,4% do valor total, investidos em dívida pública nacional.