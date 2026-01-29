CP atinge recorde de 208 milhões de passageiros em 2025

Nos comboios Regionais e InterRegionais o aumento da procura, face a 2024, ultrapassou os 107% no ano passado, enquanto os Intercidades transportaram mais quase 49% de passageiros.

A CP – Comboios de Portugal transportou em 2025 um total de 208,2 milhões de passageiros, “o valor mais elevado deste século”, anunciou a empresa pública em comunicado, salientando que se trata de um aumento de 19,9 milhões de clientes face a 2024, ou seja mais 10,6%.



CP recebe primeiro de 22 novos comboios regionais

Os dados de 2025 revelam, segundo a operadora ferroviária, que o crescimento verificado assume especial destaque nos comboios Regionais e InterRegionais, que registaram mais 16,4 milhões de passageiros do que no ano anterior, passando de 15,3 para 31,7 milhões, ou seja, um aumento de 107,1%.

Também os Intercidades deram "um salto significativo", com mais 1,8 milhões de passageiros (passando de 3,6 para 5,4 milhões), o que equivale a uma subida de 48,8%.

Já os Urbanos do Porto cresceram cerca de 3,8 milhões de passageiros (de 23,9 para 27,6 milhões), o equivalente a 15,8%, “confirmando a importância destas ligações no quotidiano de milhares de pessoas”, diz a CP, realçando que “para o aumento de procura nos Urbanos do Porto contribuiu a reativação do serviço comercial de passageiros na Linha de Leixões”. A empresa não divulgou, contudo, números relativamente aos restantes comboios urbanos.

Sobre os Alfa Pendular, refere apenas que "mantiveram, igualmente, um desempenho muito positivo, com uma procura crescente, evidenciando a estabilidade e a atratividade deste serviço premium da CP", sem adiantar o número de passageiros transportados.

Já sobre o passe ferroviário verde, que entrou em vigor em outubro de 2024, adianta que já somou 780 mil assinaturas e mais de 3 milhões de reservas nos comboios Intercidades - das quais 704 mil assinaturas e 2,7 milhões de reservas correspondem a 2025.

“Num momento em que a sustentabilidade é um dos pilares das políticas de mobilidade, os resultados alcançados em 2025 assumem uma importância acrescida”, afirma o presidente da CP, Pedro Moreira, na nota divulgada.

No comunicado, a CP salienta também a aposta na renovação do seu material circulante “para responder a esta crescente procura pelo comboio”. Recorda que já está em Portugal, para ensaios técnicos e homologação, a primeira de 22 novas automotoras, encomendadas à Stadler, para reforçar o serviço Regional, num investimento de 158 milhões de euros, e que foi, também, já assinado o contrato para aquisição de 117 novos comboios elétricos ao consórcio Alstom/DST, sendo 62 unidades para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais. A estes acrescem ainda 36 unidades opcionais para serviços urbanos, já autorizados pelo Governo, num total de 175 novas automotoras para serviços urbanos e regionais, num investimento superior a 1.200 milhões de euros, que “representa a maior aquisição de material circulante da história da empresa”.