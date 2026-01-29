CP atinge recorde de 208 milhões de passageiros em 2025

Nos comboios Regionais e InterRegionais o aumento da procura, face a 2024, ultrapassou os 107% no ano passado, enquanto os Intercidades transportaram mais quase 49% de passageiros.
A CP – Comboios de Portugal transportou em 2025 um total de 208,2 milhões
de passageiros, “o valor mais elevado deste século”, anunciou a empresa pública
em comunicado, salientando que se trata de um aumento de 19,9 milhões de
clientes face a 2024, ou seja mais 10,6%.
CP recebe primeiro de 22 novos comboios regionais
Os dados de 2025 revelam, segundo a operadora ferroviária, que o crescimento verificado
assume especial destaque nos comboios Regionais e InterRegionais, que
registaram mais 16,4 milhões de passageiros do que no ano anterior, passando de
15,3 para 31,7 milhões, ou seja, um aumento de 107,1%.
Também os Intercidades deram "um salto significativo", com mais
1,8 milhões de passageiros (passando de 3,6 para 5,4 milhões), o que
equivale a uma subida de 48,8%.
Já os Urbanos do Porto cresceram cerca de 3,8 milhões de passageiros (de
23,9 para 27,6 milhões), o equivalente a 15,8%, “confirmando a importância
destas ligações no quotidiano de milhares de pessoas”, diz a CP, realçando que “para
o aumento de procura nos Urbanos do Porto contribuiu a reativação do serviço
comercial de passageiros na Linha de Leixões”. A empresa não divulgou, contudo, números relativamente aos restantes comboios urbanos.
Sobre os Alfa Pendular, refere apenas que "mantiveram, igualmente, um desempenho muito
positivo, com uma procura crescente, evidenciando a estabilidade e a
atratividade deste serviço premium da CP", sem adiantar o número de passageiros transportados.
Já sobre o passe ferroviário verde, que entrou em vigor em outubro de 2024, adianta que já
somou 780 mil assinaturas e mais de 3 milhões de reservas nos comboios
Intercidades - das quais 704 mil assinaturas e 2,7 milhões de reservas
correspondem a 2025.
“Num momento em que a sustentabilidade é um dos pilares das políticas de
mobilidade, os resultados alcançados em 2025 assumem uma importância
acrescida”, afirma o presidente da CP, Pedro Moreira, na nota divulgada.
No comunicado, a CP salienta também a aposta na renovação do seu material
circulante “para responder a esta crescente procura pelo comboio”. Recorda que
já está em Portugal, para ensaios técnicos e homologação, a primeira de 22
novas automotoras, encomendadas à Stadler, para reforçar o serviço Regional,
num investimento de 158 milhões de euros, e que foi, também, já assinado o
contrato para aquisição de 117 novos comboios elétricos ao consórcio
Alstom/DST, sendo 62 unidades para os serviços urbanos e 55 para os serviços
regionais. A estes acrescem ainda 36 unidades opcionais para serviços
urbanos, já autorizados pelo Governo, num total de 175 novas automotoras para
serviços urbanos e regionais, num investimento superior a
1.200 milhões de euros, que “representa a maior aquisição de material
circulante da história da empresa”.