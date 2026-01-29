Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Crédito para a casa dá maior salto desde 2005

Negócios 12:54
As mais lidas

O montante total dos empréstimos à habitação aumentou em todos os meses de 2025 graças ao alívio da Euribor e às medidas de incentivo à compra da primeira casa por jovens.

O crédito para a casa teve, no final do ano passado, a maior subida desde 2005. Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o montante total de empréstimos para habitação era de 111 mil milhões de euros em dezembro, mais 9,7 mil milhões do que em dezembro de 2024.

Casas Habitação
Casas Habitação

"Os empréstimos à habitação cresceram 10,2%, registando a maior subida em final de ano desde 2005 (10,2%)", sublinha o relatório do supervisor da banca.

O montante total dos empréstimos à habitação aumentou em todos os meses de 2025, com as famílias a beneficiarem do alívio da Euribor, mas principalmente graças às medidas de incentivo à compra da primeira casa por jovens. seja alargado até 100% do valor do imóvel, bem como pedir isenção de impostos como o IMT e o imposto do selo.

Já no caso do empréstimos ao consumo houve também um crescimento ao longo do ano passado. O "stock" total atingiu os 21,2 mil milhões de euros, mais 1,1 mil milhões do que no final de 2024, o que significa que estes empréstimos aumentaram 7,3% em 2025, menos do que em 2024 (7,5%).

Assim, no final de 2025, o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos a particulares era de 144,8 mil milhões de euros, mais 12 mil milhões de euros do que no final de 2024. A taxa de variação anual foi de 9,6% (4,2% no final de 2024). Trata-se do maior crescimento em final de ano observado desde 2007 (10,2%).

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Empréstimos Banco de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Crédito para a casa dá maior salto desde 2005