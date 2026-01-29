Crédito para a casa dá maior salto desde 2005

O montante total dos empréstimos à habitação aumentou em todos os meses de 2025 graças ao alívio da Euribor e às medidas de incentivo à compra da primeira casa por jovens.

O crédito para a casa teve, no final do ano passado, a maior subida desde 2005. Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o montante total de empréstimos para habitação era de 111 mil milhões de euros em dezembro, mais 9,7 mil milhões do que em dezembro de 2024.



"Os empréstimos à habitação cresceram 10,2%, registando a maior subida em final de ano desde 2005 (10,2%)", sublinha o relatório do supervisor da banca.

O montante total dos empréstimos à habitação aumentou em todos os meses de 2025, com as famílias a beneficiarem do alívio da Euribor, mas principalmente graças às medidas de incentivo à compra da primeira casa por jovens. Até aos 35 anos é possível aceder a uma garantia pública que permite que o financiamento seja alargado até 100% do valor do imóvel, bem como pedir isenção de impostos como o IMT e o imposto do selo.

Já no caso do empréstimos ao consumo houve também um crescimento ao longo do ano passado. O "stock" total atingiu os 21,2 mil milhões de euros, mais 1,1 mil milhões do que no final de 2024, o que significa que estes empréstimos aumentaram 7,3% em 2025, menos do que em 2024 (7,5%).

Assim, no final de 2025, o montante total de empréstimos concedidos pelos bancos a particulares era de 144,8 mil milhões de euros, mais 12 mil milhões de euros do que no final de 2024. A taxa de variação anual foi de 9,6% (4,2% no final de 2024). Trata-se do maior crescimento em final de ano observado desde 2007 (10,2%).