Covid-19: Gasto médio nas compras do período natalício foi de 39,4 euros

O gasto médio nas compras feitas no período natalício, em dezembro, na rede Multibanco, ascendeu aos 39,4 euros, um aumento de 5,6% face a novembro, divulgou hoje em comunicado a SIBS, gestora da infraestrutura.

"Os mais recentes dados do SIBS Analytics revelam que, durante o mês de dezembro de 2020 e em plena época natalícia, os portugueses gastaram em média 39,4 euros por compra na rede Multibanco, um incremento de cerca de 5,6% face ao mês anterior", pode ler-se no comunicado da SIBS hoje divulgado.

De acordo com a gestora da rede Multibanco, o pico de operações aconteceu "no dia 24 de dezembro às 11 horas e 30 minutos, com 312 transações por segundo, sendo que o dia com maior número de compras físicas no ano de 2020 foi a 23 de dezembro, com +57% face à média diária de dezembro de 2020".

Por categoria de produto, em dezembro a SIBS sinaliza que os setores com maior variação relativamente ao resto do ano foram os jogos, brinquedos e puericultura, que cresceu 2,5 vezes, a perfumaria e cosmética (2,1 vezes) e decoração e artigos para o lar (2,0 vezes).

De acordo com a gestora da rede Multibanco, o serviço MB Way também registou um acréscimo de utilizações em dezembro, já que os pagamentos em loja através do telemóvel "cresceram 321% face ao período homólogo de 2019 e as compras online registaram um incremento de 241%".

"O MB Way termina o ano de 2020 com mais de 3 milhões de utilizadores e mais de 100.000.000 operações num só ano. Só no mês de dezembro foram realizadas mais de 7,0 milhões de compras, totalizando mais de 15 milhões de operações, valores que praticamente triplicaram desde há um ano", revela a SIBS.

A SIBS assinalou também que "mm dezembro, as compras online aumentaram 40% em comparação com o mesmo período do ano passado, acentuando o crescimento assinalado no mês de novembro e também ao longo do ano".

Já as compras físicas efetuadas na rede Multibanco "registaram no mês de dezembro uma variação negativa de 11% em comparação com o mesmo período de 2019, embora tenham crescido 2 pontos percentuais face ao mês de novembro".

Segundo a SIBS, "Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona do país onde a retração no consumo mais se acentuou desde o início da pandemia", com o número de compras em loja em dezembro a ser inferior em 17% face a 2019.

"Também no Norte as recentes medidas restritivas traduziram-se numa queda de 12% nas compras físicas no último mês face ao ano anterior", de acordo com a operadora de serviços de pagamentos.

"No geral, a maioria das regiões do país registaram quebras no consumo em loja, com exceção do Arquipélago dos Açores e do Alentejo, em que se verificou uma evolução positiva de 4% e 2%, respetivamente, face a dezembro de 2019", conclui o comunicado da SIBS.