Empresa bracarense que dá férias tropicais fixa salário mínimo em 800 euros

O grupo bracarense Bernardo da Costa, que emprega 194 pessoas, das quais 86 em Portugal, tornou-se conhecido dos portugueses por oferecer aos seus trabalhadores a laborar em território nacional férias, durante uma semana, em destinos paradisíacos. O patrão, Ricardo Costa, já os levou a Punta Cana, na República Dominicana, a Cuba, ao México, à Jamaica e a Cabo Verde.

Entretanto criou um departamento da felicidade, que tem vindo a “mimar” o seu pessoal com uma série de outros benefícios, como seguro de saúde, dia de aniversário, uma sala de diversões (com bilhar, matraquilhos e consola de videojogos), dias temáticos (como o dia do croissant, o de pastel de nata e do gelado). Mais: também oferece serviço de lavandaria no local de trabalho e até o de entrega de comida ao domicílio.

Agora, tendo o Governo estabelecido a meta de 2023 para colocar o salário mínimo nos 750 euros – valor que a Bernardo da Costa antecipou para 2020 – o grupo sediado em Braga decidiu superá-la em plena pandemia e estado de emergência, pondo em prática, a partir de janeiro deste ano, o ordenado mínimo de 800 euros.

“Uma política empresarial que não é nova e reflete o nosso posicionamento face ao mercado de trabalho, captação e retenção de talento”, sendo que “é nossa obrigação, enquanto gestores, garantir um nível de vida familiar digno a todos os nossos colaboradores”, afirma o presidente do grupo.

“Temos consciência do momento complicado que o país atravessa em consequência da pandemia que nos afeta, mas também sabemos que é cada vez mais importante que as pessoas tenham um salário que lhes permita ter uma vida digna”, considera Ricardo Costa.

De resto, o empresário promete “novidades em breve” relativamente ao departamento da felicidade da Bernardo da Costa, o qual, “mesmo em pandemia, continuou a proporcionar as melhores condições, bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional” aos trabalhadores do grupo.

Pandemia converte férias tropicais em euros

E face à crise pandémica, como fica a oferta de férias tropicais em 2021? “Tenho as pessoas a quererem conviver... É essa a minha vontade, mas acho muito difícil que haja condições para o fazer em segurança. Caso a pandemia não o permita, serão novamente convertidas na atribuição de um prémio monetário, estando o seu valor condicionado ao fecho de contas do último exercício”, respondeu Ricardo Costa ao Negócios.

No ano passado, devido à covid-19, o grupo cancelou a viagem ao Egito, que estava marcada para a segunda semana de junho. Alternativa: pagamento de um prémio extra de 500 euros a cada trabalhador.

Liderado por Ricardo Costa, neto do fundador do grupo, este conglomerado empresarial começou, há 64 anos, por se dedicar ao negócio das instalações elétricas de apoio à construção civil, tendo vindo a diversificar o seu leque de atuação. O grupo é constituído por oito empresas, das quais a principal, a IBD Global, se apresenta como “número 1 no mercado ibérico” da distribuição de soluções de segurança eletrónica.

Uma posição de liderança alcançada após Costa ter avançado com as operações de fusão da sua BC Segurança com as espanholas DiiD (em 2019) e IPTecno (em 2020), que resultaram na criação da IBD Global, na qual o grupo português detém uma participação acionista de 29%. “Esta empresa fechou 2020 com uma faturação consolidada de 42 milhões de euros, em linha com a registada no ano anterior”, garante o CEO Ricardo Costa .