Coronavírus: Plantel do Gil Vicente entra de férias até ao final de abril

O plantel do Gil Vicente entrou de férias até ao final de abril, face à pausa competitiva imposta pela pandemia de covid-19, informou hoje à agência Lusa fonte do nono classificado da I Liga de futebol.

"A Direção do Gil Vicente chegou a acordo com o plantel para a entrada de férias até ao final do mês de abril. Nesta fase não existe mais nenhuma alteração significativa", referiu fonte do clube minhoto, que indicou planos de treino individuais aos pupilos de Vítor Oliveira desde a paragem do campeonato por tempo indefinido em 12 de março.

Numa temporada assinalada pelo regresso ao escalão principal, após uma reintegração administrativa a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do 'caso Mateus', o Gil Vicente estava a protagonizar uma campanha tranquila e seguia na nona posição a 10 jornadas do fim, com 30 pontos, 14 acima da zona de descida.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%). Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.

Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.