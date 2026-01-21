Sábado – Pense por si

Contratos reconhecidos: mais de 20 estafetas ganham às plataformas digitais

São o elo mais fraco da era digital, pela precariedade (são falsos recibos verdes). O Supremo deu-lhes razão, como fez com Gabriel. À noite e ao frio, fez entregas de comida na sua motorizada e há quatro meses ganhou o processo – soube pela SÁBADO.

Nada fazia prever que naquela tarde, em finais de setembro de 2023, a situação laboral de Gabriel fosse questionada num parque de estacionamento, vista e revista depois, em várias instâncias judiciais, até subir ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Gabriel era estafeta da Uber Eats: na sua motorizada fazia entregas de refeições, geralmente das 19h às 23h, e naquele dia aguardava por mais uma, no ponto de recolha do McDonald’s de Torres Novas, no distrito de Santarém. Uma inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) fez-lhe uma série de perguntas, acompanhada por um agente policial. Procedimento comum nestas ações de fiscalização-surpresa.

