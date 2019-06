Combustíveis vão registar descida histórica superior a 5 cêntimos

Os preços dos combustíveis em Portugal vão registar uma descida como há muito não se via, pelo que esta semana é daquelas em que valerá a pena esperar por segunda-feira para abastecer o seu automóvel.





Os cálculos do Negócios, tendo em conta as variações dos combustíveis cotados e no mercado cambial, apontam para quedas de 7 cêntimos por litro na gasolina e de 5 cêntimos por litro no gasóleo.