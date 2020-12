Vidas em hotéis de cinco estrelas, carros de alta cilindrada, dezenas de eventos e conferências. Assim é o magnífico mundo dos investidores em mercados de Forex. Mas a CMVM avisa para o crescente número de "magnatas" do FOREX e esta segunda-feira já fez "uma vítima".Num comunicado publicado no seu site, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários alertou para o facto de João Fernandes, um "coach financeiro" não eestar "autorizado nem registado junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, nem é agente vinculado de intermediário financeiro".É ainda referido que João Fernandes "não se encontra legalmente habilitado para angariar clientes para intermediários financeiros".A CMVM insta "todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial" com o "coach financeiro" a contactar a entidade pública.Já em 2011 a ESMA (Autoridade Europeia dos Mercados de Valores Mobiliários) tinha alertado aos investidores sobre a negociação em mercados FOREX, no qual salientava os perigos do acesso a esses mercados através de empresas não autorizadas e aponta os principais riscos envolvidos neste tipo de investimento."Sublinhando o facto desta atividade financeira poder constituir uma ameaça séria à protecção dos investidores, a ESMA apontava como principais riscos associados à negociação em mercados FOREX, a complexidade das transacções, a volatilidade, a alavancagem, o marketing agressivo e o acesso fácil através da Internet."O mercado de Forex é unanimemente considerado um dos mais difíceis em termos de previsões com algum grau de confiança, refere o Jornal de Negócios