A televisão do Correio da Manhã chegou a perto de 3,6 milhões de portugueses que voltaram a eleger a CMTV como veículo prioritário de informação sobre os efeitos do mau tempo, sentido de norte a sul do país.

A CMTV obteve ontem mais audiência que o canal 1 da RTP, chegou a mais 600 mil pessoas que a televisão do Estado, e o programa mais visto de toda a televisão portuguesa foi uma edição do “Notícias CM”, acima do “Preço Certo” e do “Jornal da Noite” da SIC.



CMTV ultrapassa canal 1 da RTP com cobertura do mau tempo

Na média de audiência diária , a CMTV obteve um share de 9,4%, o que equivale a 214 mil espectadores a cada minuto do dia. A RTP-1 ficou abaixo da CMTV, com 9,2% de share e apenas 208 mil espectadores por minuto. A audiência total da RTP-1 foi de apenas 3 milhões de portugueses, mais de 600 mil espectadores abaixo da CMTV.

A CMTV, emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, ultrapassou o cnaal 1 da RTP também no horário nobre, período de maior audiência e investimento publicitário (entre as 20 e as 24 horas), ao alcançar um share de 10,1%, contra apenas 7,9% da televisão do Estado.

Com uma audiência média de 777 mil espectadores, e 16,5% de share, o “Notícias CM” das 22h03 foi o programa mais visto do dia em toda a televisão portuguesa.

As audiências em Portugal são medidas pela GFK.