Tesla vê lucros afundarem 26% em 2025

2025 revelou-se um "annus horribilis" para a fabricante automóvel liderada por Elon Musk, com as entregas a caírem 8,6% e a perda do trono nos elétricos para a chinesa BYD. Em termos financeiros o desempenho foi bem pior.

A Tesla encerrou o ano passado com lucros de 5.858 milhões de dólares, uma quebra de 26% face aos 7.960 milhões obtidos em 2024, revelou esta quarta-feira a fabricante de veículos elétricos de Elon Musk. Este foi o terceiro ano de forte redução nos resultados líquidos, que em 2023 tinham ascendido a 10.882 milhões de dólares, depois de em 2022 ter sido alcançado um recorde de 14.276 milhões.



Automóvel da Tesla com o logótipo da marca Mike Stewart / AP

As receitas caíram 3%, para 94.827 milhões de dólares enquanto os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustados baixaram 9%, para os 14.596 milhões de dólares.

Os números do quarto trimestre, contudo, superaram as previsões dos analistas, com o lucro a situar-se em 1.761 milhões de dólares, menos 16% do que um ano antes.

A Tesla revelou ainda que chegou a acordo com a xAI, empresa de inteligência artificial (IA) igualmente de Musk, para investir cerca de dois mil milhoes de dólares em ações da startup de IA.

Os investidores focaram-se mais nos números do último trimestre do que nos do exercício e as ações da empresa avançam cerca de 2,5% no "after-hours", para os 441,25 dólares.

A empresa sofreu uma forte redução nas vendas em vários países europeus, em grande medida pelas posições polémicas assumidas por Musk, de apoio à extrema-direita, mas também pela crescente concorrência de fabricantes chinesas, em particular a BYD. Também no mercado chinês, a Tesla perdeu fôlego face aos rivais locais, que têm vindo a esmagar os preços.