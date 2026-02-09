Sábado – Pense por si

Dinheiro

CMTV líder na segunda volta das Presidenciais com os 11 programas mais vistos

Correio da Manhã 09:49
Com 173.300 espectadores em média a cada minuto do dia, e 6,6% de share, a CMTV liderou sobre todos os concorrentes.

A CMTV voltou a liderar o consumo de cabo no dia da segunda volta das eleições presidenciais.

Projeção à boca das urnas CMTV/Intercampus: António José Seguro e André Ventura

Os 11 programas mais vistos do cabo foram todos da CMTV, com o "Grande Jornal" da Noite à cabeça. Quinze dos 20 formatos mais vistos foram da CMTV, incluindo todos os de acompanhamento das eleições.

A caminho dos mil dias de liderança sem qualquer interrupção, a CMTV preparou para ontem uma mega-emissão com todos os seus pivots principais, e contou com diretos de ambas as sedes de campanha e dos partidos políticos. A projeção à boca de urna, da responsabilidade da Intercampus, foi a única que se revelou acertada entre todos os canais portugueses.

A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

