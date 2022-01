Cinemas com prejuízo de 4,1 milhões entre 22 de dezembro e 8 de janeiro

Com as entradas nas salas de cinema condicionadas à apresentação do certificado de recuperação ou teste negativo à covid-19, as associações do setor estimam que os prejuízos cheguem aos 4,1 milhões de euros, entre 22 de dezembro e 8 de janeiro. esta é uma previsão revista, já que a estimativa inicial era para a perda de 600 mil espetadores e agora está nos 700 mil.