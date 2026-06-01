O empresário luso-americano é identificado como sendo financiador do Chega. Restantes acionistas mantém-se no capital da Global Media, mas com participações reduzidas.

O empresário César do Paço vai entrar no capital da Global Media, dona do Diário de Notícias, através de um aumento de capital, de acordo com informação divulgada no 'site' da publicação.



César do Paço D.R.

Segundo a informação, que cita um comunicado interno, o Conselho de Administração da Global Media "anuncia a realização de um aumento de capital, com a entrada de um novo investidor, o empresário César do Paço, com 20%".

Assim, o Global Media Group (GMG) vai realizar nas próximas semanas "uma operação de reforço dos seus capitais próprios", que diz ser "essencial para a continuidade do seu crescimento sustentável", apontando que o setor da comunicação social enfrenta "desafios da transição digital e da adaptação a novos hábitos de consumo de informação".

Assim, os acionistas do GMG acordaram "num memorando de entendimento onde se encontra prevista a entrada do empresário César do Paço no capital da empresa, passando a deter uma participação de 20% da mesma".

De acordo com o grupo, o futuro acionista "reside há três décadas nos Estados Unidos, onde fundou a Summit Nutritionals International Inc., uma empresa líder no segmento dos suplementos nutricionais, nomeadamente o Sulfato de Condroitina Droi-Kon".

O GMC esclareceu ainda que os atuais acionistas, Páginas Civilizadas, Grandes Notícias, José Pedro Soeiro e KNJ, irão manter-se no capital social da empresa.

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