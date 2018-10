O ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentou "o quarto orçamento desta legislatura", que "prossegue o caminho do rigor e do equilíbrio das contas públicas", sublinhou o responsável à saída do encontro com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que marcou a entrega do documento no Parlamento.

O Orçamento do Estado de 2019 conta com um défice de 0,2% do produto interno bruto (PIB), "que permite sustentar a descida da dívida pública. É um OE que aposta em áreas muito importantes, como os transportes, a habitação, a cultura, a ciência", salientou o ministro.

"É um Orçamento que permite continuar a cumprir o contrato de confiança com os portugueses e todos os compromissos internacionais", acrescentou o responsável.



O ministro das Finanças não quis entrar em pormenores sobre o documento entregue, remetendo para terça-feira de manhã, mais explicações sobre as medidas incluídas no Orçamento do Estado para 2019.