António Costa já assinou o Orçamento do Estado 2019

António Costa, o primeiro-ministro português, já assinou a proposta do Orçamento do Estado para 2019. O documento deve ser entregue no Parlamento até 23h59 desta segunda-feira.Numa publicação feita no Instagram, o primeiro-ministro afirmou que este "será um bom Orçamento para prosseguirmos o caminho seguido até aqui, de mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade".O ministro das Finanças, Mário Centeno, entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2019 na Assembleia da República às 23h48 horas, 12 minutos antes do prazo limite.