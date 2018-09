Na condição de presidente do Eurogrupo, o ministro das Finanças considerou que há vários riscos a porem em causa a recuperação económica.

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, apelou esta quinta-feira para que os governos dos países que partilham a moeda única avancem com reformas urgentes na zona euro, considerando que há vários riscos a porem em causa a recuperação económica.



"Estamos a expor a nossa recuperação a testes desnecessários", disse Centeno num evento em Viena, na Áustria, citado pela agência de informação financeira Bloomberg.



O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal considerou que as tensões na política e no comércio e a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') "são algumas das nuvens no horizonte" de uma união monetária "incompleta".



"Eles devem-nos levar a continuar com as reformas que iniciamos com um senso de urgência", vincou.



Esta sexta-feira decorre em Viena, sob a presidência de Mário Centeno, a "rentrée" dos ministros das Finanças da zona euro.



Na primeira reunião do Eurogrupo dos últimos oito anos sem qualquer país sob "resgate" -- a Grécia saiu do seu terceiro programa de assistência financeira em Agosto passado -, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) vão dar conta ao fórum de ministros das Finanças dos resultados da sua oitava missão pós-programa a Portugal, que decorreu entre 05 e 12 de junho passado.



No relatório com as conclusões da missão, publicado na terça-feira, o executivo comunitário reiterou que a situação económico-financeira de Portugal continua "largamente favorável" no curto prazo, mas reforça a importância de o país prosseguir a consolidação fiscal e as reformas estruturais num contexto de crescente incerteza externa.



Na reunião do Eurogrupo será ainda feito um ponto da situação do processo de aprofundamento da União Económica e Monetário, à luz da cimeira do Euro que decorreu em Bruxelas em Junho último.



Os ministros vão discutir, designadamente, a questão da criação de um novo instrumento para financiar o Fundo Único de Resolução bancária, o chamado 'backstop', considerado uma "rede de segurança" e instrumento de último recurso num cenário de crise sistémica, que deverá ser atribuído ao Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), o fundo de resgate permanente da zona euro, tal como já foi acordado na cimeira de Junho.