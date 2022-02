Cargueiro em chamas ao largo dos Açores levava mais de mil Porsches

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O cargueiro Felicity Ace, com bandeira do Panamá, encontra-se em chamas ao largo dos Açores, tendo os 22 tripulantes sido resgatados pela Marinha e Força Aérea portuguesas. A bordo do cargueiro seguiam cerca de quatro mil veículos do grupo Volkswagen com destino aos EUA.





Um email interno da divisão norte-americana do grupo automóvel alemão revela que o cargueiro transportava 3.965 veículos de diferentes marcas como a Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini noticia esta quinta-feira a Bloomberg.Luke Vandezande, porta-voz da Porsche, indicou que a fabricante estima que cerca de 1.100 veículos da sua marca se encontrassem a bordo do navio em chamas.Um porta-voz da filial dos EUA da Lamborghini recusou comentar sobre o número de automóveis da marca de superdesportivos estavam a bordo do Felicity Ace.Em 2019, o grupo germânico sofreu um acidente semelhante quando o cargueiro Grande America se incendiou e afundou com mais de dois mil automóveis de luxo a bordo, incluindo modelos da Audi e Porsche.