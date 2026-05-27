A Porbatata assinalou hoje o arranque da nova temporada com o evento em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, que juntou produtores, parceiros e convidados.
Cada português comeu, em 2025, quase 95 quilogramas (kg) de batata, um recorde dos últimos seis anos, divulgou a associação Porbatata, quando se assinala o arranque da nova colheita.
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"Em 2025, cada português consumiu 94,8 kg de batata, o valor mais elevado dos últimos seis anos", apontou, em comunicado, a Porbatata -- Associação da Batata de Portugal, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Também no ano passado, a área de produção ocupada atingiu os 17.210 hectares, um máximo desde 2021.
Já a produção de batata atingiu, neste período, as 355.790 toneladas.
A batata portuguesa é produzida, em todo o país, de maio a setembro.
A Porbatata assinalou hoje o arranque da nova temporada com o evento em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, que juntou produtores, parceiros e convidados.
Esta associação voltou a lançar, com o apoio da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e o Crédito Agrícola, uma campanha promocional, representada pela Miss Tata -- marca coletiva dos produtores, que representa a batata nacional no país, mas também no mercado internacional.
"Queremos que os portugueses reconheçam a batata nacional e a valorizem. A nossa estratégia está a dar frutos e vamos continuar a investir nesse caminho", afirmou, citado na mesma nota, o presidente da Porbatata, Paulo Simões.
Fundada em 2016, a Porbatata, que tem sede na Lourinhã, representa os interesses de mais de metade dos produtores de batata em Portugal, contando mais de meia centena de associados.
Cada português comeu quase 95 kg de batata em 2025