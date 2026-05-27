Cada português comeu quase 95 kg de batata em 2025

A Porbatata assinalou hoje o arranque da nova temporada com o evento em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, que juntou produtores, parceiros e convidados.

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Cada português comeu, em 2025, quase 95 quilogramas (kg) de batata, um recorde dos últimos seis anos, divulgou a associação Porbatata, quando se assinala o arranque da nova colheita.



Húmus, crudités e batata-doce no Café des Épices DR

"Em 2025, cada português consumiu 94,8 kg de batata, o valor mais elevado dos últimos seis anos", apontou, em comunicado, a Porbatata -- Associação da Batata de Portugal, citando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Também no ano passado, a área de produção ocupada atingiu os 17.210 hectares, um máximo desde 2021.

Já a produção de batata atingiu, neste período, as 355.790 toneladas.

A batata portuguesa é produzida, em todo o país, de maio a setembro.

A Porbatata assinalou hoje o arranque da nova temporada com o evento em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, que juntou produtores, parceiros e convidados.

Esta associação voltou a lançar, com o apoio da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e o Crédito Agrícola, uma campanha promocional, representada pela Miss Tata -- marca coletiva dos produtores, que representa a batata nacional no país, mas também no mercado internacional.

"Queremos que os portugueses reconheçam a batata nacional e a valorizem. A nossa estratégia está a dar frutos e vamos continuar a investir nesse caminho", afirmou, citado na mesma nota, o presidente da Porbatata, Paulo Simões.

Fundada em 2016, a Porbatata, que tem sede na Lourinhã, representa os interesses de mais de metade dos produtores de batata em Portugal, contando mais de meia centena de associados.