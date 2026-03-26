Sábado – Pense por si

Dinheiro

Cabaz alimentar sobe ligeiramente para novo máximo de 254,40 euros

Lusa 10:58
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
As mais lidas

Cabaz essencial aumentou 0,08 euros esta semana.

O cabaz essencial de 63 produtos monitorizado pela Deco Proteste aumentou 0,08 euros esta semana face à anterior e acumula um acréscimo de 12,57 euros desde início do ano, fixando-se num novo máximo de 254,40 euros.

Cabaz alimentar sobe ligeiramente para novo máximo de 254,40 euros 66 caracté
Cabaz alimentar sobe ligeiramente para novo máximo de 254,40 euros 66 caracté Luís Guerreiro

Num comunicado divulgado hoje, a Deco Proteste salienta que, apesar da subida ligeira face à semana passada, "este aumento representa novamente o valor mais alto desde que a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, em 2022".

"Há um ano era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 17,46 euros (menos 7,37%)", concretiza, acrescentando que, "no início de 2022, era possível gastar menos 66,70 euros (uma diferença de 35,53%)".

Na última semana, entre 18 e 25 de março, os produtos cujo preço mais aumentaram percentualmente foram a curgete (17% para 2,75 euros), o tomate chucha (15% para 2,60 euros) e a cebola (10% para 1,42 euros).

Comparando com o mesmo período do ano passado, a maior subida percentual de preço verificou-se em produtos como a couve-coração (53%, custando atualmente 1,87 euros), o café torrado moído (39%, para os atuais 5,15 euros) e o robalo (39%, o que se reflete num custo de 9,81 euros por quilograma (kg)).

Desde que a Deco Proteste iniciou esta análise, em 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (122% para 12,89 euros/kg), a couve-coração (88% para 1,87 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros).

O cabaz essencial monitorizado pela associação inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, sendo considerados, entre outros, produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maça, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo, manteiga, entre vários outros.

Siga-nos no .    

Artigos Relacionados
Tópicos carne preços Preço de um café Bom preço
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cabaz alimentar sobe ligeiramente para novo máximo de 254,40 euros