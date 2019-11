Brittany Kaiser (na imagem, no documentário The Great Hack), uma antiga diretora da empresa Cambridge Analytica que se tornou delatora, foi uma das oradoras da Web Summit esta terça-feira. Kaiser elogiou a decisão do Twitter de banir anúncios políticos da plataforma, mas disse que não era uma "solução permanente".Os eleitores nos EUA e Reino Unido podem hoje ser tão facilmente afetados por violações de dados como em 2016, durante a campanha presidencial de Trump e a campanha do referendo do Brexit.A Cambridge Analytica esteve no centro de escândalo que envolveu dados recolhidos via Facebook. A empresa de consultoria política ajudou a campanha presidencial de Trump e a campanha pelo sim ao Brexit, no Reino Unido."É triste ver que chegámos ao ponto em que temos que banir os anúncios políticos para proteger as pessoas da manipulação, mas temos", afirmou. "Penso que precisamos de anúncios políticos para que as pessoas se registem e votem, vão às urnas, se preocupem com os assuntos", disse citada pela Reuters.Na semana passada, o Twitter anunciou que ia banir os anúncios políticos, com Jack Dorsey, o seu CEO, a defender que a plataforma acredita que "a mensagem política deve ser ganha, não comprada".As empresas de redes sociais, incluindo o rival do Twitter, o Facebook, enfrentam pressão crescente para deixar de divulgar anúncios que espalham informações falsas e podem influenciar eleições.Para Kaiser, é improvável que o Facebook siga o mesmo caminho que o Twitter. "Ao deixar que os políticos no Reino Unido e nos EUA se envolvam em tácticas de opressão de eleitores, usando desinformação e discriminação, estamos tão desprotegidos quanto estávamos em dezembro de 2016. Por que razão digo isto? Porque em 2016 estava lá [a trabalhar na Cambridge Analytica. A maior ameaça às nossas democracias não é estrangeira, mas doméstica."Kaiser participou num documentário da Netflix sobre o escândalo Facebook e Cambridge Analytica:Kaiser também será oradora na Web Summit no dia 6 de novembro.