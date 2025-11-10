Sábado – Pense por si

Governo não sabe o que fazer aos oito milhões de euros cobrados aos supermercados

SÁBADO
SÁBADO 09:05
A taxa sobre os lucros excessivos de 2022 e 2023 do setor da distribuição alimentar rendeu oito milhões de euros ao Estado.

A receita que o Estado arrecadou graças à taxa sobre os "lucros excessivos" de 2022 e 2023 e que foi imposta pelo Governo de António Costa ainda está por ser alocada devido à falta de um despacho conjunto dos ministérios das Finanças e da Economia e Coesão Territorial que defina o destino a dar ao dinheiro, alertou o Tribunal de Contas (TdC), avança o .

Supermercados contribuem com oito milhões para o Estado via taxa sobre lucros
Supermercados contribuem com oito milhões para o Estado via taxa sobre lucros DR

O executivo de Costa esperava conseguir entre "50 a 100 milhões de euros" com a taxa sobre os lucros excessivos, tendo o valor ficado muito aquém. 

