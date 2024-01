Bolsa "ignora" investigação a elementos dos "Super Dragões". Ações do Porto inalteradas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Futebol Clube do Porto não reagiram à operação da PSP desencadeada esta quarta-feira e que resultou em buscas domiciliárias a diversos elementos dos "Super Dragões", claque do clube azul-e-branco.







estádio dragão fcp porto

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No âmbito da operação, Fernando Madureira, líder da claque foi detido.Contudo, na bolsa as ações da SAD portista "ignoraram" o episódio, terminando a negociação nos 1,13 euros, o mesmo valor do que na véspera e com apenas 440 títulos a trocarem de mãos.Na terça-feira, as ações da SAD do clube liderado por Pinto da Costa afundaram 13,08%, passando de 1,3 euros para 1,13 euros, num dia em que o volume negociado foi bastante superior à média, tendo sido transacionadas 8.015 ações.