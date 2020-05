Bloggers de viagem portugueses querem ajudar a revitalizar o turismo

A Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) anunciou, esta terça-feira, uma iniciativa para ajudar a relançar o turismo em Portugal, preparando-se para levar 46 dos seus associados a visitar diversas regiões do país.

A ação, que irá abranger 18 distritos de Portugal continental e ainda as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, será, segundo a ABVP, realizada "de forma concertada e em simultâneo, para enaltecer o país enquanto destino de excelência".

"É o nosso humilde contributo para o relançamento do turismo em Portugal, especialmente nos chamados territórios de baixa densidade, onde a atividade de pequenos proprietários de unidades de turismo rural e restaurantes, por exemplo, tem grande impacto nas economias locais", explicou, em comunicado, Filipe Morato Gomes, presidente da associação, e autor do blog ‘Alma de Viajante'.

Segundo a ABVP, a iniciativa irá "evitar as capitais de distrito, centrando-se na divulgação das belezas de vilas, aldeias, ilhas e parques naturais de Portugal", tendo cada blogger escolhido uma região distinta para visitar, e sobre a qual irá produzir "conteúdos inéditos, divulgando atrações históricas, culturais, naturais, arquitetónicas ou gastronómicas".

"A ABVP acredita no imenso potencial de uma ação concertada entre os bloggers de viagem, uma vez que a audiência combinada dos associados da ABVP atinge milhões de leitores (potenciais turistas), maioritariamente portugueses. São expectáveis milhares publicações nas redes sociais e pelo menos uma centena de artigos inéditos sobre Portugal a publicar nos blogues", pode ler-se no comunicado.

Segundo os responsáveis da ABVP, a ação irá desenrolar-se "logo que seja possível viajar", estando previsto que os conteúdos produzidos possam integrar um livro de crónicas de viagens dedicado, inteiramente, a Portugal, que será lançado no próximo ano.

"Mais do que nunca, este é o momento de olhar para Portugal, um país entusiasmante e com grande diversidade de atrativos para quem ama explorar, ‘respira' a viajar. Ao fazê-lo, sentimos que estamos a contribuir para a recuperação da economia, sabendo da importância do turismo no PIB", completou Rui Barbosa Batista, vice-presidente da ABVP e autor do blogue ‘Bornfreee'.