“Isto não é um assalto, é simplesmente um cliente”. Costa brinca com uso de máscaras

"Todos têm de ser claros: viver com o vírus, significa viver com muitas limitações", disse, após a cerimónia de assinatura de um compromisso entre governo e parceiros sociais, relembrando a necessidade de lidar com esses contrangimentos para reabrir todas as atividades com as melhores práticas de segurança possíveis.

O líder do Executivo recordou que a principal preocupação do Governo, aquando da chegada do coronavírus a Portugal, foi "conter a pandemia, sem matar a economia". "[Isso significou] congelar na medida do possível as empresas que tínhamos, preservar o emprego o mais possível e assegurar o rendimento possível", disse Costa, reforçando que agora é tempo de tentar recuperar a normalidade possível. "O problema da confiança não é só um problema de saúde pública, é um problema de subsistência do rendimento das próprias família", acrescentou, sublinhando: "se não for comprar aquilo que necessito para me alimentar, a agricultura não tem a quem vender aquilo que produz"."Sem esta relação de confiança, nenhum setor de atividade conseguirá retomar a sua atividade, a sua laboração e o seu rendimento", advertiu ainda, alertando para a necessidade de serem cumpridas todas as regras de higiene e segurança. O objetivo é claro: que "todos possamos retomar o bom hábito de ir almoçar ou jantar ou simplesmente comer um lanche num estabelecimento de cafetaria ou restaurante".No Palácio da Ajuda, Costa revelou ainda que o Estado já concedeu garantias em linhas de crédito na ordem dos cinco mil milhões de euros e defendeu que a banca deve assumir um papel exigente para proteger o dinheiro dos contribuintes.