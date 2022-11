Bernardo Ribeiro reforça direção geral editorial da Cofina

Jornalista acumulará o cargo com a direção editorial do jornal ‘Record’.

O jornalista Bernardo Ribeiro vai assumir o cargo de diretor geral editorial adjunto do Grupo Cofina Media, cargo que acumulará com a direção editorial do jornal Record.



Bernardo Ribeiro

Na estrutura da Direção Geral Editorial, liderada por Carlos Rodrigues, que tem como responsabilidade a coordenação e gestão de toda a atividade editorial do grupo que detém o CM e a CMTV, entre vários outros títulos, será da sua responsabilidade o desenvolvimento da área digital da Cofina Media, que ocupa uma posição de liderança no mercado nacional.

Bernardo Ribeiro começou o seu percurso no jornalismo como estagiário do Record em 1992, depois de ter estagiado também na Antena 1. Ao longo do seu percurso, passou pelo jornal O Jogo, pelo extinto 24 Horas e pelo jornal A Bola, onde desempenhou funções de editor. Desde 2003 que regressou ao Record onde após ter sido chefe de redação, foi subdiretor, diretor adjunto e diretor, função que agora mantém.