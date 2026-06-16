BCE alerta para golpistas em Itália que se fazem passar por supervisor europeu

Estão a contatar indivíduos específicos por telefone ou e-mail e a exigir o pagamento de impostos ou taxas para recuperar fundos supostamente perdidos em negociações eletrónicas.

Edição de 2 a 8 de junho

O Banco Central Europeu (BCE) alertou esta terça-feira para a presença de golpistas em Itália, que se fazem passar pelo Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF).



BCE deixou alerta para burla AP

O BCE declarou no seu site que os golpistas estão a contatar indivíduos específicos por telefone ou e-mail e a exigir o pagamento de impostos ou taxas para recuperar fundos supostamente perdidos em negociações eletrónicas.

"O Sistema Europeu de Supervisão Financeira jamais exige tais pagamentos", acrescentou o BCE.

Além disso, o BCE aconselha os cidadãos a não responderem a essas comunicações e a denunciá-las imediatamente à polícia.