Barril de Brent ultrapassa 85 dólares e atinge valor mais alto desde julho de 2024 devido ao conflito no Irão

O barril de Brent para entrega em maio atingiu hoje os 85,12 dólares, o valor mais alto desde julho de 2024, tendo subido cerca de 8%.



Petróleo

Os preços do petróleo continuam a subir, com os investidores receosos face ao conflito no Médio Oriente. Os mercados temem que o conflito se prolongue além do previsto, podendo provocar perturbações no abastecimento, face a limitações no Estreito de Ormuz.

Do outro lado do Oceano Atlântico, o equivalente, o West Texas Intermediate, para entrega em abril, subiu 7,36% para 76,47 dólares.

O estreito de Ormuz é a principal rota de transporte de petróleo e gás do mundo, por onde passam cerca de um em cada cinco barris de petróleo, sendo que qualquer interrupção nesta via tem um impacto imediato na economia mundial, de acordo com a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Segundo o Crescente Vermelho iraniano, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já fizeram 787 mortos desde sábado. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de seis militares norte-americanos.