Banca corta mais de 35 mil empregos nas últimas duas décadas

As perdas com os maus créditos, os juros negativos e a digitalização vão continuar a esmagar os postos de trabalho no setor. Primeira greve geral desde 1988 não é o cenário central dos sindicatos.

"Como se antecipava era uma missão muito difícil – reduzir o quadro de trabalhadores é necessariamente algo complexo em si mesmo – sobretudo para as pessoas objeto dessa ação mas também para a organização como um todo, pois, como temos bem presente e nessa comunicação fiz questão de salientar, tratava-se de abordar muitas pessoas que ao longo de vários anos deram muito de si ao Banco". A passagem é de uma carta enviada a 27 de Agosto pelo presidente executivo do BCP aos trabalhadores, a que a SÁBADO teve acesso - e resume o ambiente laboral na banca nos últimos anos.

Os sindicatos bancários deram hoje o último passo antes de avançarem para uma greve em duas das maiores instituições financeiras em Portugal: o BCP e o Santander. A resistência mais feroz dos sindicatos está ligada à intenção dos dois bancos fazerem despedimentos coletivos, mas o problema de quem trabalha na banca é mais profundo: a destruição massiva de empregos. No final de 2001 havia no país 75.624 pessoas a trabalhar em instituições de crédito em Portugal, segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos – no final do ano passado eram 40.475 pessoas, o que corresponde à vaporização de quase metade dos empregos no setor em duas décadas, mais de 35 mil empregos.

"O número [de trabalhadores] tem vindo a cair constantemente desde o final do século XX", aponta Paulo Soares Pinho, professor na NovaSBE especializado na área financeira. Esta tendência vai continuar. "Há um problema grande, de fundo, de rentabilidade dos bancos", lembra Soares Pinho que junta a esta restrição o "atraso" dos bancos em Portugal "na área digital".