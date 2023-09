Aviões. Parlamento Europeu exige que passageiros tenham bagagem de mão gratuita

De forma a aumentar a proteção dos direitos dos passageiros aéreos, a Comissão das Petições do Parlamento Europeu aprovou por unanimidade uma resolução que obriga as companhias aéreas a permitirem que cada passageiro transporte gratuitamente uma bagagem de cabine.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com esta medida, o Parlamento Europeu quer por um ponto final nas práticas abusivas que alguns operadores europeus têm adotado e harmonizar as medidas e o peso permitido em todas as companhias que operam na União Europeia (UE).Já em 2014 o Tribunal de Justiça Europeu tinha considerado que a bagagem de cabine é um "elemento essencial" para a realização do transporte de passageiros, ainda assim algumas companhias aéreas continuam a realizar a cobrança. Agora é pedido que cada Estado-membro garanta o cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça Europeu e verifique que as companhias aéreas fornecem informações transparentes sobre os preços e horários dos voos, evitando ainda a prática "ilegal e abusiva" de multar passageiros por terem uma bagagem de mão.É ainda pedido que a Comissão Europeia desenvolva legislação de forma a regular as medidas e o peso das malas de mão para toda a UE uma vez que a anterior decisão judicial não esclareceu estes aspetos.O documento aprovado considera que a diferença de padrões entre companhias aéreas origina custos adicionais, que muitas vezes são ocultados no momento da compra, o que dificulta a escolha da melhor opção de viagem. Especialmente nos casos dos voos de ligação em que um passageiro pode voar no mesmo dia em companhias diferentes, com normas diferentes e acabar a pagar uma taxa extra pela sua bagagem de mão não estar incluída num deles.Apesar da resolução ter sido aprovada por unanimidade na Comissão de Petições do Parlamento Europeu, tem agora que ser levada à votação na sessão plenária de Estrasburgo, no próximo mês de outubro.