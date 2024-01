Os voos secretos em que paga menos

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sair do avião numa cidade que devia ser apenas uma escala e não embarcar mais - o skiplagging tem ganho adeptos. Conheça as vantagens e os riscos deste truque.

Imagine que está em Nova Iorque e precisa de apanhar um voo para Lisboa. Uma pesquisa para o dia 3 de maio, com partida às 23h do aeroporto de Newark num voo da TAP, dá o seguinte resultado: 433,10 euros em classe económica e 3.072,43 euros em executiva. E se em vez de Lisboa colocar Londres como destino final? No mesmo dia, com partida exatamente à mesma hora e também na TAP, os preços descem para os 320,92 euros em económica ou para os 2.143,25 euros em executiva. Em ambos os casos chegaria a Lisboa às 10h50, só que na segunda opção podia poupar entre 112,18 e 929 euros. Como? Porque o voo da TAP que tem Londres como destino final faz escala em Lisboa, o que lhe permite sair do avião e não embarcar novamente, deixando essa parte do percurso por utilizar.