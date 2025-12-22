Avaliação bancária continua a subir. É o terceiro maior aumento mensal desde 2011

O valor a que a banca avalia o metro quadrado das casas foi de 2.060 euros em novembro, um novo máximo histórico, registando uma subida de 35 euros face a outubro. É o terceiro maior salto mensal desde fevereiro de 2011.

A avaliação bancária na habitação continuou a subir na reta final do ano e ascendeu a 2.060 euros em novembro, um novo máximo histórico. Esta é uma subida que acontece há 24 meses consecutivos e de 35 euros face a outubro - o terceiro maior salto mensal desde fevereiro de 2011, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



porto cidade ruas casas predios

A variação homóloga foi de 18,4%, acima da subida de outubro, e representou uma aceleração de 1,7% em termos mensais. A região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo em cadeia, tendo acelerado 3,8%, e não foi registada qualquer descida. Em termos anuais a variação mais acentuada foi na Península de Setúbal, de quase 27%.

Os valores mais elevados da avaliação bancária de apartamentos foram na Grande Lisboa, - que superou em outubro a fasquia dos 3.000 euros -, e continuou a subir para 3.143 euros por metro quadrado, seguido pelo Algarve, nos 2.772 euros. O Centro e o Alentejo apresentaram os valores mais baixos por metro quadrado, de 1.532 euros e 1.543 euros. A mediana ascendeu a 2.389 euros, uma subida de 23% face a novembro do ano passado.

Por seu turno, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.500 euros por metro quadrado, o que representa um acréscimo de 13,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O INE acrescenta ainda que para o apuramento do valor mediano de avaliação bancária de novembro de 2025, foram consideradas 36.282 avaliações (22.787 apartamentos e 13.495 moradias), menos 2,4% que no período homólogo, mas uma subida de 7,1%, ou 2.397 avaliações face a outubro.

Notícia corrigida às 11:47h. A subida mensal é a terceira maior e não a maior como tinha sido inicialmente escrito