Taxas de retenção devem beneficiar quem ganha até 25 mil euros por ano. Nas tabelas de IRS do ano passado, reformados começavam a pagar impostos a partir dos 632 euros.

Os reformados que recebem pensões até 653 euros terão um "bónus fiscal" devido à atualização do mínimo de existência (rendimentos sobre o qual não incide imposto), que em 2019 será fixado em 9.150,96 euros.



Nas tabelas de IRS do ano passado, os reformados começavam a pagar impostos a partir dos 632 euros.



