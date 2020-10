As grandes despesas e receitas: do isolamento profilático aos fundos europeus

O Governo prevê gastar mais de três mil milhões de euros com as principais despesas orçamentais de 2021. Medidas condicionadas pela pandemia e a recuperação da crise económica provocada por ela. Assim, entre as principais despesas estão as medidas de apoio ao emprego (965 milhões de euros) e com o novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores (450 milhões de euros). Do lado da receita contam-se perdas na redução do IVA da eletricidade (menos 150 milhões) ou a alteração na retenção da fonte de IRS que deve render aos cofres do Estado menos 200 milhões de euros, que vão ser deixados no rendimento das famílias.vai implicar medidas como apoios adicionais à contratação, nomeadamente de jovens e para pequenas e médias empresas. Vai custar 965 milhões de euros e é um dos eixo estratégicos do OE2021., uma medida que vai abranger os trabalhadores com perda de rendimentos do trabalho e sem acesso a proteção no desemprego, ou cujo prazo de concessão do subsídio de desemprego termineno decorrer de 2021, vai custar 450 milhões de euros. Este apoio extraordinário para trabalhadores informais em situação de desproteção económica e social, tinha sido aprovado no Orçamento Suplementar e vai ser prolongado para o próximo ano.é uma das muitas medidas criadas para responder à Covid-19. Esta parcela no valor de 42 milhões de euros é assim destinada a um subsídio por doença por isolamento profilático.vai ser atribuído a quem tiver a doença ao longo de 2021. Tem um montante final de 24 milhões de euros.vai custar 99 milhões de euros. Os pensionistas que recebem até 658 € vão ter, a partir de agosto de 2021, um aumento extraordinário de 10 € (ou 6 €, caso as respetivas pensões tenham sido atualizadas entre 2011 e 2015).Na saúde, oe ana saúde pública deverão atingir os 300 milhões de euros.Vai ser criado umque se encontram na linha da frente da resposta à Covid-19, no valor de 20% do salário base (até ao máximo de 219 €).O Governo prevê o. Os 210 milhões de euros previstos vão ser gastos na contratação de 4.200 profissionais de saúde para os hospitais e centros de saúde. E a contratação de 3.000 assistentes operacionais para as escolas públicas.vai custar 75 milhões de euros. O valor mínimo do subsídio de desemprego vai ser majorado para um montante acima do limiar de pobreza, a título definitivo, para os trabalhadores que recebiam pelo menos o salário mínimo, explica o Governo. O aumento é de cerca de 70 euros, para cerca de 505 euros.. Todos os filhos das famílias no 1.º e 2.º escalões de rendimentos da comparticipação familiar não vão pagar creche. Uma medida que vai custar 11 milhões de euros.Na área da Educação, encontra-se previsto o(279 milhões de euros). Este é, para o Governo, um projeto fundamental para a dotação das escolas, dos docentes e os alunos para o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar.A criação dovai custar 200 milhões de euros. Esta proposta pretende dinamizar e apoiar os três setores mais afetados pela pandemia (restauração, alojamento e cultura) e, simultaneamente, impulsionar o consumo privado.(PRR) é uma das parcelas maiores do lado da despesa do Estado: 500 milhões de euros, mas a totalidade do dinheiro virá de fundos europeus, uma vez que se encontra enquandrado no Plano de Recuperação Europeu. O PRR organiza-se em torno de três grandes prioridades: a transição digital, a transição climática e a resiliência. O Governo deverá apresentar a partir de 15 outubro um esboço do PRR, cuja versão final será apresentada no início de 2021.desinfetante que vai gerar menos 23 milhões de euros em receitas.A taxa depara consumos até 100 kWh (ou 150 kWh, no caso de famílias numerosas), permitindo às famílias poupar cerca de 150 milhões de euros, estima o Governo.As taxas de, garantindo assim às famílias portuguesas uma liquidez adicional de 200 milhões de euros durante o ano de 2021, o mesmo montante que o Estado perderá em receita nesta rubrica.Vai serpara as micro, pequenas e médias empresas que habitualmente não tinham prejuízos e passaram a tê-los por força da pandemia. Esta medida vai representar menos 10 milhões de euros nos cofres do Estado.Os utilizadores de portagens vão poupar 10 milhões de euros com o sistema de, por forma a garantir a uniformização das reduções existentes, com descidas mais significativas nos veículos ligeiros. Esta medida dirige-se às vias ex-SCUT, situadas preferencialmente em territórios do Interior, permitindo a redução dos custos de contexto e aproximando as populações. O Governo pretende um sistema de portagens mais simples e com menores encargos para o utilizador, garantido simultaneamente a sustentabilidade orçamental.vai render cinco milhões de euros e vai ser criada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As receitas vão reverter para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural (FSPC), "destinando-se a despesas com intervenções de salvaguarda e valorização do património cultural"., o programa europeu da política de coesão para combater de forma rápida a recessão económica representa um encaixe de 1.020 milhões de euros.