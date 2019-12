ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Uma vinha de 500 hectares, em Ovar, no valor de 57,5 milhões de euros, é a propriedade mais cara das 1500 que a Berkshire Hathaway Home Services Portugal Properties está a vender. Acima dos 10 milhões de euros há mais cinco, como um terreno de 3,5 hectares, com projeto aprovado, junto à praia, em Tavira, no Algarve, que custa 24 milhões. A imobiliária do milionário norte-americano Warren Buffett – que é a terceira pessoa mais rica do Planeta, a seguir Bill Gates Jeff Bezos – entrou no mercado português em outubro, através de uma parceria com a Portugal Property, dirigida ao segmento do luxo.Há duas semanas, inaugurou o primeiro escritório no Porto, com mais de 170 imóveis para venda, 39 dos quais com preços acima de 1 milhão de euros. O mais caro é um bloco de dois prédios em ruínas, no valor de 5,5 milhões, com projeto para um hotel de 50 quartos. O Algarve é o principal foco, com quase 800 propriedades, seguido de Lisboa, com 317 imóveis, que vão de palácios a moradias, passando por apartamentos de charme, acima dos 3 milhões, na Lapa ou nas Avenidas Novas.