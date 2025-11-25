MediaMarkt vendeu iPads a 15 euros em Itália

O valor oficial do produto produzido pela Apple é de mais de 800 euros.

Numa altura do ano em que muitas empresas e plataformas começam a oferecer descontos nos seus produtos - por força de datas como a Black Friday e do início da época de Natal -, em Itália, a loja de tecnologia MediaMarkt aplicou uma oferta que não passou despercebida, e que mais tarde provou ser mesmo demasiado boa para ser verdade.



No passado dia 9 de novembro, a empresa colocou o iPad Air M3 à venda pelo preço de apenas 15 euros, sendo o valor oficial do produto produzido pela Apple de mais de 800 euros.

Como seria de esperar, um desconto de quase 98% fez com que muitos consumidores “corressem” para as lojas da MediaWorld (nome da MediaMarkt em Itália). E, de acordo com o elEconomista, só dez dias depois é que a empresa percebeu que tinha cometido um enorme erro na precificação do produto.

A MediaWorld decidiu então envidar esforços para resolver a situação - que estão a gerar polémica. Entrou em contato com todos os clientes que aproveitaram a generosa oferta, pedindo desculpas pelo desconto não intencional e por um erro “tecnicamente macroscópico e reconhecível”, cita o jornal espanhol. Num e-mail enviado pela sucursal da MediaMarkt em Itália, a empresa ofereceu duas opções aos compradores: devolver o produto, ou pagar 619 euros pelo iPad de nova geração.

A empresa disse ainda que recolheria de forma gratuita o produto para aqueles que o quisessem devolver. Caso alguém recuse qualquer uma das duas opções, a MediaMarkt refere que terá de tomar medidas legais.