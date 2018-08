Fundos de investimento que envolvem pouco risco estão a registar perdas este ano. Em 56 produtos só sete apresentam rendibilidades acima de 0%.



Cerca de 90% dos fundos de investimento de baixo risco estão a acumular perdas desde o início do ano. Dos 56 fundos, apenas sete estão a render mais de 0% desde Janeiro até 24 de Agosto, revela levantamento e cálculos feitos pelo Diário de Notícias.



Há desvalorizações que chegam a 2,26% e ganhos que não passam de 0,72%. Segundo as contas do jornal, entre os produtos que apresentam um risco mais baixo, nenhum oferece rendibilidades acima da taxa de inflação que em Julho se saldou em 1,6%.



As fracas ou nulas rendibilidades destes produtos de investimento e, sobretudo, as taxas negativas, têm levado assim a mais resgates de dinheiro. Os dados da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) mostram que os investidores retiraram mais de 570 milhões de euros destas aplicações no primeiro semestre do ano.



As taxas de juro negativas em aplicações classificadas como mais seguras são as principais responsáveis por estas perdas nos fundos que os portugueses têm escolhido como alternativa aos depósitos bancários. Mas mesmo nos fundos de investimento de curto prazo, em média, as perdas atingem 0,46%, este ano.