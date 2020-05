da Media Capital, proprietária da TVI, TVI24, Rádio Comercial e a produtora Plural, por 10,5 milhões de euros, por parte do empresário Mário Ferreira. Relacionado Mário Ferreira investigado pela PJ e pelo Fisco





Já chegámos à Madeira??? No caminho das ilhas Cayman, passando pela Florida, com volta pelo lago Ozark, até ao Porto, fazendo escala em Lisboa, com amen complacente de @CMVM e ?@bancodeportugal?? https://t.co/DYFqpsDXLZ — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) May 14, 2020





Em entrevista ao jornal Sol, este sábado, Ana Gomes tinha apelado a que a omissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e o Governo avaliassem a idoneidade de Mário Ferreira. A socialista tinha já colocado em causa alguns negócios do empresário, como a compra do navio ‘Atlântida’ aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, em 2014.



"Não sei de onde vem o dinheiro, é preciso ver qual é a origem, designadamente dos capitais que ele próprio apresentar", disse na entrevista a antiga embaixadora.



Recentemente, o Tribunal de Vila Real arquivou um processo interposto por Mário Ferreira contra Ana Gomes por alegadas ofensas ao grupo Douro Azul, afirmando que Ana Gomes tinha apenas dado uma opinião ao abrigo da liberdade de expressão.



Em comunicado ao regulador espanhol CNMV, a Prisa referia que a Vertix SGPS, sua subsidiária, e a Pluris Investments, empresa de Mário Ferreira e Paula Ferreira, firmaram "a aquisição pela Pluris de ações representativas de 30,22% do capital social da subsidiária portuguesa da Prisa, grupo Media Capital SGPS". Esta avaliação, adianta o grupo espanhol, está "acima das últimas estimativas do mercado feitas por analistas, as quais incluem considerações sobre o potencial impacto da covid-19 nos ativos de media".



A SÁBADO revelou esta quinta-feira que

A antiga eurodeputada socialista Ana Gomes criticou a compra de 30,22%

O processo da Autoridade Tributária é o mais recente e foi aberto na sequência de uma certidão extraída do inquérito em curso na Polícia Judiciária, sob a direcção do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). A SÁBADO apurou que nesta investigação são visadas algumas alienações de património dos estaleiros e a utilização de uma empresa de Mário Ferreira instalada na ilha de Malta. Este processo está centrado na utilização desta sociedade criada em Malta como veículo para o negócio de compra do navio Atlântida, em 2014, por 8,7 milhões de euros e a sua revenda quase imediata a uma empresa da Noruega por 17 milhões. Tanto no processo da AT como no da PJ existem indícios de viciação do concurso público e de que parte do lucro ficou na empresa de Malta. A existência da empresa de Mário Ferreira em Malta foi revelada pelos Malta Files, divulgados pelo Expresso, e, na altura, Mário Ferreira justificou a criação desta empresa com "o prestígio internacional de Malta na área da navegação".





Mário Ferreira detém 2,5% do capital da Cofina, empresa à qual pertence a SÁBADO.