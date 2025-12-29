Seguradoras calculam danos de 31 milhões com a depressão Cláudia

Evento extremo registado em novembro levou à participação de quase 10 mil sinistros. Já foram pagos 3,3 milhões de euros em indemnizações.

Edição de 22 a 28 de dezembro

A depressão Cláudia, que afetou o país em novembro, fez estragos de 31 milhões de euros, calcula a Associação Portuguesa de Seguradores (APS). A conclusão é de um inquérito feito pela organização às companhias suas associadas.



Mau tempo causou inundações em várias zonas do país

"Entre 12 e 16 de novembro de 2025, foram participados 9.772 sinistros cobertos por apólices de seguros em Portugal Continental e Madeira", acrescenta a APS.

Daquele total, já foram pagos 3,28 milhões de euros em indemnizações. Os restantes 27,75 milhões de euros "estão provisionados para garantir o pagamento das indemnizações devidas", garante a associação.

Segundo a APS, mais de 93% dos sinistros corresponde a seguros de habitação e seguros de atividades comerciais e industriais, "evidenciando os impactos materiais significativos causados pelo evento, e reforçando a importância do seguro como instrumento essencial para proteger cidadãos e empresas perante fenómenos meteorológicos extremos".