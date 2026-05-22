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Vai abastecer? Gasóleo e gasolina vão ficar mais caros na próxima semana

CM 11:27
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Ambos os combustíveis deverão ficar 2 cêntimos mais caros por litro.

Os preços dos combustíveis em Portugal vão subir na próxima segunda-feira. Tanto o gasóleo simples como a gasolina vão ficar, em média, 2 cêntimos mais caros por litro, avança esta sexta-feira o Automóvel Club de Portugal (ACP).

Combustível xxx
Combustível xxx Correio da manhã

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira 1,952 euros enquanto o preço médio da gasolina está a 2,011 euros. Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai subir para 1,972 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 2,031 euros por litro.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

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