INE confirma que taxa de inflação homóloga desacelerou para 3,1% em julho

A taxa de inflação homóloga recuou para 3,1% em julho, ficando 0,3 pontos percentuais abaixo do registado em junho, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).







iStockphoto

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje avançada pelo INE coincide, com o arredondamento a uma casa decimal, com o valor da estimativa rápida divulgada em 31 de julho.De acordo com o instituto estatístico, a desaceleração está "parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas".No mês em análise, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 4,7%, contra 5,3% em junho.A variação do índice relativo aos produtos energéticos atingiu os -14,9% (-18,8% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,8%, face aos 8,5% do mês anterior.Em julho, a variação mensal do IPC foi de -0,4% (0,3% no mês precedente e nula em julho de 2022), enquanto a variação média nos últimos 12 meses foi de 7,3%, contra 7,8% no ano terminado em junho.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 4,3%, 0,4 pontos percentuais abaixo do registado no mês anterior e inferior em 1,0 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a zona euro (em junho, esta diferença foi 0,8 pontos percentuais).Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 6,2% em julho (6,9% em junho), superior à taxa inferior para a zona euro (estimada em 6,6%).Os dados hoje divulgados pelo INE apontam ainda que o IHPC registou uma variação mensal de -0,4% (0,4% no mês anterior e nula em julho de 2022) e uma variação média dos últimos 12 meses de 8,0% (contra 8,4% no mês precedente).