Serão os neurocirurgiões e engenheiros espaciais mais inteligentes que o resto da população?

A expressão anglo-saxónica "It's not rocket science" – equiparada ao português "não precisas de ser um génio" –, usada habitualmente de forma irónica, ganhou um novo contexto graças a um estudo conduzido recentemente pela plataforma Cognitron, enquadrada na London Imperial College.



Recorrendo ao Great British Intelligence Test – ou GBIT, um conjunto de desafios cujo intuito é medir as várias apetências do usuário –, os responsáveis examinaram dados de um conjunto de 329 engenheiros aeroespaciais e de 72 neurocirurgiões internacionais, que completaram 12 tarefas online usando o GBIT, além de responderem a perguntas sobre idade, sexo e níveis de experiência na respetiva especialidade.



As tarefas incidiram sobre vários aspetos da cognição, incluindo planeamento e raciocínio, memória de trabalho, atenção e habilidades de processamento de emoções. Mais tarde, os resultados foram comparados com aqueles previamente obtidos dos mais de 18 mil britânicos que haviam previamente participado no estudo.