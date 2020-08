Fundos do BES agravam prejuízos do Novo Banco

Os resultados do Novo Banco (NB) voltaram a deteriorar-se. Tal como aconteceu com os restantes bancos, a pandemia fez antever o aumento do malparado e veio obrigar ao reforço das imparidades para cobrir potenciais perdas. Mas, no caso do NB, há um fator adicional que teve ainda mais peso: as perdas com fundos de reestruturação, num valor superior a 260 milhões de euros. Os ativos incluídos nestes fundos estão cobertos em 80% pelo Fundo de Resolução (FdR).

No primeiro semestre deste ano, os prejuízos do NB totalizaram 555,3 milhões de euros. A instituição justifica o resultado com os efeitos da pandemia, mas a verdade é que a maior fatia destes prejuízos não resulta das imparidades constituídas para responder ao impacto do novo coronavírus sobre a economia.



