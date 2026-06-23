Mundial2026: Argélia da á volta à Jordânia e relança-se no Grupo J

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SÁBADO
Argélia bateu a Jordânia por 2-1.
A Argélia relançou-se esta terça-feira na corrida por um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao bater com reviravolta a estreante Jordânia por 2-1, na segunda jornada do Grupo J.
Em Santa Clara, nos Estados Unidos, a formação asiática adiantou-se aos 36 minutos, por Nizar Al-Rashdan, mas, na segunda parte, os africanos responderam com tentos de Nadhir Benbouali, aos 69, e Amine Gouiri, aos 82.
Concluída a segunda ronda, a Argentina, que com este resultado assegurou a vitória no agrupamento, soma seis pontos, contra três de Áustria e Argélia, com encontro marcado para a última jornada, e nenhum da Jordânia, que ficou eliminada.