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17 de junho de 2026 às 11:20

Adeptos celebram vitória da Argentina sobre a Argélia no Mundial

Milhares de adeptos argentinos que assistiram à estreia da sua seleção no Mundial 2026 celebraram a vitória por 3-0 frente à Argélia numa Fan Zone em Buenos Aires.

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